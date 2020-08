Pohorska vzpenjača letos z manj potniki

Maribor, 16. avgusta - S krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju se je od januarja do konca julija letos peljalo 103.000 potnikov, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 157.000. Spodbudnejši so rezultati v kolesarskem parku, kjer so po ponovnem odprtju sredi maja našteli 1400 kolesarjev več kot v enakem obdobju lani.