Bolgar čez mejo nezakonito prevažal 43 tujcev

Ljubljana, 10. avgusta - Policisti so v nedeljo, nekaj pred 20. uro, na območju Snežnika ustavili kombi z bolgarskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 39-letni državljan Bolgarije. Ugotovili so, da v kombiju prevaža 43 tujih državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.