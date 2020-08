V hišni preiskavi našli droge in orožje

Grosuplje, 10. avgusta - Grosupeljski policisti so v petek z odredbo za hišno preiskavo potrkali pri 42-letnemu osumljencu, pri katerem so našli 1,5 kilograma posušene prepovedane konoplje, 15 gramov kokaina, 16 sadik rastline konoplje, velikih med 30 in 150 centimetrov, revolver, avtomatsko pištolo, puško ter 111 nabojev za omenjeno orožje.