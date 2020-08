Columbus kot zadnji v končnico NHL

Toronto, 10. avgusta - Ekipa Columbus Blue Jackets je s 3:0 na peti tekmi kvalifikacij premagala Toronto Maple Leafs in se s 3:2 v zmagah kot zadnja ekipa uvrstila v končnico severnoameriške hokejske lige NHL. V Torontu je Joonas Korpisalo zaustavil vseh 33 strelov Toronta, na drugi strani so zadeli Zach Werenski, Liam Foudy in Nick Foligno.