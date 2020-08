Podjetje Podkrižnik kljub koronski krizi s stabilnim poslovanjem

Nazarje, 12. avgusta - Nazarsko podjetje Podkrižnik, ki izdeluje pogonske sklope in specialne ter kompleksne dele iz kovine in plastike, letos kljub koronski krizi posluje stabilno. Kot je za STA ocenil generalni direktor in lastnik podjetja Iztok Podkrižnik, se jim je marca in aprila poznal rahel upad naročil, a za letos vseeno računajo na ohranitev lanskih prihodkov.