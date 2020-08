Na več mejnih prehodih gneča in čakalne dobe

Ljubljana, 9. avgusta - Ob koncu turističnega vikenda je po podatkih prometno-informacijskega centra na cestah še vedno gneča. Na mejnem prehodu Obrežje čakajo osebna vozila pri vstopu v državo uro in 45 minut, na Dobovcu uro in 30 minut, v Rogatcu uro in 15 minut, v Metliki in Gruškovju eno uro, na prehodu Jelšane pa do pol ure.