Kaja Juvan po hudem boju izpadla v kvalifikacijah Prage

Praga, 9. avgusta - Slovenski teniški igralki Kaji Juvan se ni uspelo drugi teden zaporedoma prebiti skozi kvalifikacije turnirja WTA. V Palermu je preskočila vse tri ovire in zmagala tudi v prvem krogu glavnega turnirja, v Pragi pa je pokleknila na drugi stopnički. Po dveh urah in 14 minutah igre jo je premagala 22-letna Poljakinja Magdalena Frech s 3:6, 6:3 in 6:4.