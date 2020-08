Jubilejna 30. prvoligaška nogometna sezona napoveduje obilico nepredvidljivosti

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 10. avgusta - V sredo se bo začela jubilejna 30. sezona nogometnega državnega prvenstva. Naslov bo branilo Celje, ki je v minuli sezoni prišlo do svoje prve tovrstne lovorike. Celjani bodo imeli težko nalogo na poti do ubranitve, saj je precej klubov ambicioznih. Maribor in Olimpija pa praktično vedno veljata za glavna favorita.