Na donatorski konferenci za Libanon obljubljenih prek 200 milijonov evrov pomoči

pripravili Sara Erjavec Tekavec in Sara Kovač

Bejrut, 9. avgusta - Na mednarodni donatorski konferenci v organizaciji ZN in francoskega predsednika Emmanuela Macrona so danes zbirali sredstva za pomoč Libanonu po uničujoči eksploziji. Sodelovalo je okoli 30 predstavnikov držav in organizacij, med njimi predsednik ZDA Donald Trump. Obljubili so 200 milijonov evrov pomoči in pozvali k neodvisni preiskavi eksplozije.