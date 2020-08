Najmanj tri smrtne žrtve poplav v Grčiji

Atene, 9. avgusta - Dele Grčije so v soboto in danes zajele nevihte z obilnim deževjem, ki so marsikje povzročile poplave in poškodovale na desetine hiš. Da bi se rešili, se je več sto ljudi zateklo na strehe svojih domov. Na najhuje prizadetem otoku Evboja (Evia) so umrli trije ljudje, med njimi dojenček.