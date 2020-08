Policisti lani zabeležili 504 vožnje v naravi

Ljubljana, 15. avgusta - V lanskem letu so policisti zabeležili 504 kršitve določil prepovedi vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, v prvih sedmih mesecih letošnjega leta pa 352. Posebne evidence o povzročeni škodi ne vodijo, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Največ tovrstnih kršitev so zaznali na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana.