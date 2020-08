Afganistan po odločitvi o izpustitvi zapornikov vse bližje mirovnim pogovorom

Kabul, 9. avgusta - Afganistanska plemenska skupščina, loja džirga, je danes odločila, da mora Kabul izpustiti še 400 zaprtih talibanov, s čimer so se afganistanska vlada in talibani znašli na pragu mirovnih pogovorov. S tem so namreč odstranili še zadnjo oviro na poti do dolgo pričakovanih pogovorov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.