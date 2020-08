Ljubljana, 9. avgusta - V soboto so v Sloveniji opravili 304 testiranja in potrdili dve okužbi z novim koronavirusom, umrla je ena oseba s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivni negi. Iz bolnišnic v soboto niso odpustili nobene osebe.