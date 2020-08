Pirančani ubranili košarkarski naslov

Ljubljana, 9. avgusta - Zmagovalci finalnega turnirja 3x3 ulične košarke na Slovenski cesti v Ljubljani so postali košarkarji ekipe 3x3 Piran. Slednji na kvalifikacijskih turnirjih niso blesteli, a so najboljše igre prikazali takrat, ko je bilo to najbolj potrebno in se zasluženo veselili ubranitve naslova državnih prvakov.