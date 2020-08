Ulice Bejruta preplavili tisoči protestnikov

Bejrut, 8. avgusta - Štiri dni po uničujoči eksploziji v Bejrutu so ulice libanonske prestolnice danes preplavili tisoči protestnikov, ki žalujejo za več kot 150 smrtnimi žrtvami in protestirajo proti politični eliti. Večinoma so minili mirno, prišlo pa je tudi do sporadičnih spopadov s policijo, ki jih je skušala razgnati s solzivcem.