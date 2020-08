Zastoji na primorski avtocesti in večurne čakalne dobe na mejnih prehodih

Ljubljana, 8. avgusta - Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča o gneči na cestah. Zaradi prometne nesreče je večkilometrski zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na mejnih prehodih s Hrvaško so za izstop in vstop v državo večkilometrski zastoji, daljši zastoj je tudi pred predorom Karavanke, in sicer v obeh smereh.