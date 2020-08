Društvo novinarjev Slovenije zaskrbljeno zaradi prerivanja med poročanjem o protestih

Ljubljana, 8. avgusta - V Društvu novinarjev Slovenije so izrazili zaskrbljenost zaradi prerivanja, do katerega je prišlo po poročanju Radiotelevizije Slovenija (RTVS) med snemanjem izjav udeležencev protestov v Izoli. Pripravili so navodila za novinarje, ki so žrtve groženj in napadov, ter jih pozvali, da morebitne grožnje prijavijo policiji.