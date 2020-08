Pariz, 8. avgusta - V Franciji so danes zabeležili rekordne zastoje na cestah, saj so se ti raztezali v skupni dolžini 820 kilometrov po državi, ki je trenutno v primežu vročinskega vala. Že prejšnji konec tedna so v državi imeli za 760 kilometrov zastojev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.