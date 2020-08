Na ruskem Daljnem vzhodu tisoči protestirajo v podporo bivšemu guvernerju

Moskva, 8. avgusta - V mestu Habarovsk na ruskem Daljnem vzhodu se je danes več tisoč ljudi udeležilo protestov v podporo priljubljenemu nekdanjemu guvernerju Sergeju Furgalu, ki so ga aretirali zaradi obtožb za umor, ki jih zanika. Protesti potekajo peti zaporedni konec tedna in so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.