V petek okužbe z novim koronavirusom potrdili v desetih občinah

Ljubljana, 8. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v petek potrdili v 10 občinah. Največ, tri, so potrdili v Velenju, dve v Ljubljani, drugod po eno. Prvič so jo zabeležili tudi v občini Trnovska vas, tako je občin s potrjeno vsaj eno okužbo zdaj 171. Občin z 10 ali več okužbami je 49.