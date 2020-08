Štiri moštva so se pritožila na kazen Racing Pointu

Silverstone, 8. avgusta - Štiri dirkaška moštva v formuli 1, Ferrari, McLaren, Renault in Williams so se pritožila na kazen Racing Pointu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Moštvo Racing Pointa je v petek prejelo kazen Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) v višini 400.000 evrov in odvzema 15 točk v konstruktorskem seštevku.