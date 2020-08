Zastoj glede drugega paketa pomoči ob pandemiji v ZDA

Washington, 8. avgusta - Pogajalci Bele hiše in demokratski kongresniki se v petek niso uspeli dogovoriti o drugem paketu pomoči prebivalcem ZDA in gospodarstvu ob pandemiji novega koronavirusa. Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da če dogovora ne bo, bo do konca tedna podpisal izvršne ukaze za podaljšanje pomoči.