Zastoji na primorski avtocesti in večurne čakalne dobe na mejnih prehodih

Ljubljana, 8. avgusta - Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča o gneči na cestah. Zaradi prometne nesreče je večkilometrski zastoj na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri Kopra. Dolge kolone so tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, tri ure vozniki čakajo za izstop na prehodu Dobovec, več kot dve uri pa na prehodih Jelšane, Dragonja in Starod.