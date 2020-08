Nogometaš Aluminija pozitiven na novi koronavirus

Kidričevo, 8. avgusta - Pri Aluminiju iz Kidričevega so na testiranjih odkrili pozitivni primer nogometaša na novi koronavirus, so sporočili iz kluba. V naslednjih dneh bodo nogometaši v samoizolaciji, Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa do ponedeljka ne bo sprejela odločitve o usodi prve tekme državnega prvenstva med Mariborom in Aluminijem, ki bo 12. avgusta.