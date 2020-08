V Bolgariji protestniki krepijo pritisk na vlado

Sofija, 8. avgusta - V Bolgariji so protestniki v petek okrepili pritisk na vlado z novimi protesti in cestnimi blokadami s šotori. Na vladno palačo v Sofiji so v petek metali jajca in paradižnike, po shodu pa so zablokirali največja križišča v prestolnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.