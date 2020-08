V Latinski Ameriki rekordno število mrtvih zaradi covida-19

Brasilia/New Delhi, 8. avgusta - Latinska Amerika in Karibsko otočje sta v petek prehitela Evropo in postala najhuje prizadeta regija po številu mrtvih zaradi covida-19, je razvidno iz podatkov francoske tiskovne agencije AFP. Indija pa je v petek dosegla nov mejnik, saj so od začetka epidemije potrdili več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom.