Ljubljana, 8. avgusta - Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Veter bo do večera ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Primorskem do okoli 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.