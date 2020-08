Toronto izsilil peto tekmo, ostala mesta v končnici oddana

Edmonton/Toronto, 8. avgusta - Hokejisti Toronto Maple Leafs so na četrti tekmi predkroga končnice v severnoameriški hokejski ligi NHL uprizorili preobrat proti Columbus Blue Jackets in z zmago s 4:3 ostajajo v boju za prvi krog končnice. Medtem so ostala mesta v prvem krogu boja za Stanleyjev pokal že oddana.