Na Pagu naj bi se z novim koronvirusom okužilo več tujih turistov

Zagreb/Pag, 7. avgusta - Na hrvaškem otoku Pag, znanem po zabavah za mlade, naj bi se z novim koronavirusom okužilo več tujih mladih turistov. Med njimi so Slovenci, Avstrijci, Nemci in Italijani. Hrvaški mediji se sprašujejo, ali je Pag novo žarišče okužb v državi. Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je dejala, da ni dokazov, da so se okužili na Pagu.