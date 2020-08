Nov spor med ZDA in Kitajsko povzročil slabo vzdušje na Wall Streetu

New York, 7. avgusta - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele s padci. Dobre novice z ameriškega trga dela niso odtehtale zaostrovanja napetosti med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč čez 45 dni prepovedal uporabo nekaterih kitajskih aplikacij, če te ne bodo prišle v ameriške roke.