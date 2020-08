V Kranju poteka sanacija pragu na Savi

Kranj, 9. avgusta - Direkcija RS za vode ob sodelovanju Savskih elektrarn Ljubljana in Gorenjskih elektrarn v bližini Savskega otoka oziroma Majdičevega loga v Kranju obnavlja poškodovan dvostopenjski leseni kaštni prag. Dobrih 200.000 evrov vredna dela, ki jih izvaja Vodnogospodarsko podjetje Kranj, so stekla sredi julija, končana pa naj bi bila do sredine oktobra.