Na Hrvaškem 62 novih okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 7. avgusta - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili še 62 okužb z novim koronavirusom, doslej skupno 5466, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Večino novih okužb so ugotovili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so od četrtka okužbo potrdili pri 20 ljudeh, je objavil tamkajšnji štab.