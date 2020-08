Na pogorišču pri novomeški kmetijski šoli bodo zgradili nadomestno stavbo.

Novo mesto, 7. avgusta - Novomeški šolski Center biotehnike in turizma Grm, katerega stranska stavba za praktični pouk je februarja lani pogorela, namerava na njenem mestu do konca maja prihodnje leto zgraditi nadomestno enonadstropno zgradbo. Ta naj bi dijake in študente sprejela prihodnje šolsko leto 2021-2022, graditi pa bodo začeli v kratkem.