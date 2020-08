V Luki Koper ne skladiščijo amonijevega nitrata, za pretovor nevarnih snovi vzpostavljeni protokoli

Ljubljana/Koper, 7. avgusta - Luka Koper ne skladišči amonijevega nitrata, snovi, ki je eksplodirala v pristanišču v Bejrutu. V primeru pretovora in skladiščenja nevarnih snovi imajo veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ki opredeljuje protokole glede varnosti in varovanja, so pojasnili za STA. V Sloveniji ima po poročanju medijev pet družb dovoljenje za shranjevanje te snovi.