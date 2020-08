Mladi ustvarjalci bodo s svojimi deli zasedli londonske reklamne panoje

London, 9. avgusta - Mladi ustvarjalci bodo v ponedeljek s svojimi deli za dva tedna zasedli sedem londonskih reklamnih panojev. Umetniki med 16. in 25. letom starosti so bili preko javnega razpisa povabljeni, da pošljejo dela, ki so njihov odziv na sedem umetnin iz londonske galerije Tate Modern. Ob originalih bo tako predstavljenih 48 njihovih izbranih prispevkov.