V obeh Goricah se bodo spomnili nedelje sirkovih metel izpred 70 let

Nova Gorica/Gorica, 8. avgusta - V obeh Goricah bo v nedeljo potekala prireditev z naslovom Pohod metel: 1950-2020, ki jo pripravlja Goriški muzej v sodelovanju z italijanskim društvom Collettivo Terzo Teatro in z ekipo kandidature za Evropsko prestolnico kulture GO! 2025. S prireditvijo se bodo spomnili zgodovinske "nedelje sirkovih metel" izpred 70. let.