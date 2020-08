Mednarodni dan staroselcev v znamenju covida-19

New York, 9. avgusta - Osrednja tema današnjega mednarodnega dneva staroselcev je pandemija covida-19 in odpornost staroselcev. Pandemija pomeni novo grožnjo za njihovo zdravje in preživetje, saj imajo slab ali nikakršen dostop do sanitarij, soočeni so s pomanjkanjem čiste vode in neustrezno zdravstveno oskrbo.