V četrtek potrdili 10 okužb na novi koronavirus

Ljubljana, 7. avgusta - V četrtek so v Sloveniji opravili 753 testov na novi koronavirus in potrdili 10 okužb, po dve v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po eno pa v Velenju, Vipavi, Grosupljem in Ivančni Gorici. V bolnišnicah zdravijo 24 bolnikov s covidom-19, štiri v intenzivni terapiji, je vlada objavila na Twitterju. Iz bolnišnice so odpustili enega.