Rekonstrukcija obraza razkrila skrivnost Rafaelove grobnice

Rim, 7. avgusta - Strokovnjaki na rimski Univerzi Tor Vergata so izdelali 3D rekonstrukcijo obraza italijanskega renesančnega umetnika Rafaela, ki je dokončno razrešila skrivnost njegovega zadnjega počivališča, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posmrtni ostanki, ki so jih izkopali v 19. stoletju in po njih naredili mavčni odlitek lobanje, so res umetnikovi.