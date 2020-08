Na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske prijeli 106 tujcev in dva organizatorja nezakonitih prevozov

Novo mesto, 7. avgusta - Policisti so na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske v četrtek na 15 različnih lokacijah izsledili in prijeli 106 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ob tem so prijeli tudi dva državljana Ukrajine, ki sta šest državljanov Pakistana nameravala pripeljati v notranjost države.