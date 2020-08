Ljubljana, 7. avgusta - Iz nogometne zveze Slovenije (NZS) so sporočili, da je disciplinski sodnik Boštjan Jeglič denarno kaznoval Triglav in Gorico, ki sta se merila za dopolnitev Prve lige Telekom Slovenije. Kranjčani in Novogoričani bodo morali zaradi nešportnega obnašanja navijačev plačati 1300 evrov.