Dunajčanom milijon evrov subvencij za ozelenitev stavb

Dunaj, 9. avgusta - Mesto Dunaj v okviru številnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in vročini v mestu spodbuja meščane, da ozelenijo svoje stavbe. Za ozelenitev fasade lahko vsak meščan prejme do 5200 evrov, za zeleno streho do 20.200 evrov, za zasaditev notranjih dvorišč pa do 3200 evrov subvencije.