V priporu še dva domnevna pomagača pri nezakonitem prehajanju meje

Maribor, 7. avgusta - Policisti so v torek opoldne na območju Gorišnice ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak, v katerem sta bila poleg osmih državljanov Iraka še državljana Hrvaške in BiH. Po ugotovitvah policije sta slednja ostalim nudila pomoč pri prehodu državne meje, zato so ju policisti pridržali in sta zdaj v priporu.