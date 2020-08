Trump z izvršnim ukazom za prepoved Tiktoka in Wechata

Washington, 7. avgusta - Ameriški predsednik Donlad Trump je izdal izvršni ukaz za prepoved uporabe družbenih omrežij Tiktok in Wechat, ki sta v lasti kitajskih podjetij Bytedance in Tencent. Odlok bo v veljavi čez 45 dni, aplikaciji pa bosta lahko ostali na voljo, če bosta v tem času prešli v roke ameriških lastnikov. Peking je to potezo označil za politično manipulacijo.