New York s tožbo nad Nacionalno orožarsko zvezo

New York, 7. avgusta - Ameriška zvezna država New York je v četrtek vložila tožbo proti Nacionalni orožarski zvezi (NRA) in njenega vplivnega vodjo Wayna LaPierra zaradi finančnih prevar in drugih kršitev. Cilj naj bi bil doseči razpustitev te vplivne ameriške orožarske organizacije in konservativnega lobija.