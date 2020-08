Študija: Količina koronavirusa tudi pri okuženih brez simptomov zelo velika

Seul, 7. avgusta - Okuženi z novim koronavirusom imajo v nosu, grlu in pljučih zelo podobne ravni virusa ne glede na to, ali imajo simptome ali ne, je razkrila nova študija v Južni Koreji. V četrtek objavljene ugotovitve so pomembne v luči podpore domnev, da tudi asimptomatski bolniki širijo koronavirus.