V Novem mestu za tri mesta na EP v Varšavi

Novo mesto, 7. avgusta - Šesterica najboljših slovenskih namiznoteniških igralk se bo v soboto in nedeljo v Novem mestu merila za tri mesta, ki bodo vodila na evropsko prvenstvo za posameznice in dvojice. Na kvalifikacijskem turnirju, ki bo potekal dvokrožno, bodo igrale Aleksandra Vovk, Nina Zupančič, Ivana Zera, Katarina Stražar, Ana Tofant in Lea Paulin.