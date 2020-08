Twitter in Facebook z novimi ukrepi proti predvolilnim manipulacijam

Washington, 7. avgusta - Upravljavci največjih spletnih družbenih omrežij Facebook in Twitter so napovedali nove ukrepe za zajezitev zavajajočih objav, ki bi skušale vplivati na letošnje predsedniške volitve v ZDA. Twitter bo poslej označeval "z državo povezane" medije in skušal omejevati širjenje njihovih vsebin, Facebook pa briše lažne propagandne račune.