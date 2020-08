V Fernetičih ukradli tovornjak s 1200 kilogrami medu

Sežana, 7. avgusta - V četrtek okrog 23. ure so 30-letnemu državljanu Romunije na parkirišču bencinskega servisa v Fernetičih ukradli tovorno vozilo, v katerem je prevažal 1200 kilogramov medu in kilogram čebeljega prahu, so sporočili s Policijske uprave Koper. Po prvih ocenah je bil zaradi tatvine vozila oškodovan za 6000 evrov, s tatvino tovora pa za 60.000 evrov.