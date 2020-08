Rušan prek pohodniške poti na Pohorju napel bodečo žico

Maribor, 7. avgusta - V začetku julija je 50-letni Rušan preko priljubljene pohodniške gozdne pešpoti na Ruškem Pohorju napel plastično mrežo, na vrh katere je namestil še bodečo žico, so ugotovili policisti. Ovadili ga bodo zaradi povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, so sporočili s Policijske uprave Maribor.